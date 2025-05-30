На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять

«30 мая c 09:00 до 16:00 часов на территории села Зеленая Нива Красноперекопского района будет проведена учебная тренировка, в ходе которой, возможно, будут слышны звуки выстрелов», — проинформировал глава района.
Также, по его словам, в указанное время будет ограничено движение общественного автотранспорта по направлению Красноперекопск — село Красноармейское.
«Прошу не выезжать на личном автотранспорте без острой необходимости, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил Биданец.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов теробороны и силовиков.