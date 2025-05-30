Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. В окрестностях села Зеленая Нива Красноперекопского района Крыма 30 мая пройдут учения силовиков. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Биданец.

Источник: РИА "Новости"

«30 мая c 09:00 до 16:00 часов на территории села Зеленая Нива Красноперекопского района будет проведена учебная тренировка, в ходе которой, возможно, будут слышны звуки выстрелов», — проинформировал глава района.

Также, по его словам, в указанное время будет ограничено движение общественного автотранспорта по направлению Красноперекопск — село Красноармейское.

«Прошу не выезжать на личном автотранспорте без острой необходимости, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил Биданец.

Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов теробороны и силовиков.