Психиатр Шуров объяснил, почему люди видят «тоннели» перед смертью

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров, комментируя aif.ru признание МакSим о видениях в коме, рассказал, почему у людей в момент критических состояний могут видеть «туннели» и другие яркие видения.
По его словам, это не сверхъестественный опыт, а реакция мозга на умирание.
«Часто процесс умирания люди воспринимают как какой-то туннель или что-то подобное, потом их реанимируют, но это все-таки не кома», — пояснил специалист.
По словам врача, в таких состояниях мозг работает крайне нестабильно, что может вызывать фрагментированные, спутанные образы и ощущения. Такие видения человек может запомнить, если сохраняется хоть какая-то активность сознания.
«А это просто такое спутанное скорее сознание, раз человек запоминает. В коме ничего запомнить невозможно. Все функции мозга отключены, в том числе и восприятие. Ну, исключать ничего нельзя», — уточнил он.
Певица МакSим (Марина Абросимова) в июне 2021 года находилась в медикаментозной (искусственной) коме, в которую ее ввели врачи после резкого ухудшения состояния из-за тяжелой двусторонней пневмонии и поражения легких.
Это решение было принято для поддержки жизненно важных функций организма и снижения нагрузки на дыхательную систему. В таком состоянии она провела несколько недель, всего в больнице — 61 день.
В мае 2025 года певица рассказала журналистам, что во время комы находилась в «параллельном мире», видела разных людей и слышала их речи.