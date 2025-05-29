Многодетной семье из Ингушетии после общения с Путиным вручили ключи от квартиры

«Семья … стала олицетворением традиционных ценностей, трудолюбия и родительской самоотдачи… Одиннадцать детей — это не только благословение, но и огромный труд», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что поддержка многодетных семей является ключевым приоритетом государства.