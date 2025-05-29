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Многодетной семье из Ингушетии после общения с Путиным вручили ключи от квартиры

Многодетной семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии после общения с президентом РФ Владимиром Путиным вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани. Об этом сообщает глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Многодетной семье из Ингушетии подарили новую квартиру.

Многодетной семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии после общения с президентом РФ Владимиром Путиным вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани. Об этом сообщает глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Орден «Мать-героиня» и ключи от квартиры Марьям Хамхоева получила из рук полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. В семье супругов — 11 детей. Младшему исполнилось несколько месяцев.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин уравнял отцов в правах с матерями.

«Семья … стала олицетворением традиционных ценностей, трудолюбия и родительской самоотдачи… Одиннадцать детей — это не только благословение, но и огромный труд», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что поддержка многодетных семей является ключевым приоритетом государства.

В четверг, 29 мая, Владимир путин провел видеовстречу с многодетными семьями. В частности, семье Марьям и Беслана он пообещал решить проблему с доставкой детей в школу. Другие заявления президента со встречи — в материале URA.RU.