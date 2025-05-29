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Почти лето, а в Молдове +20 градусов: Когда погода позволит перейти на шорты и футболки — прогноз синоптиков

Какой будет погода в Молдове в пятницу, 30 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе в пятницу, 30 мая довольно прохладно, всего + 19−21, днём и +12 ночью. Облачно с прояснениями. Максимальные порывы ветра — 48 км/час.

И хотя настраивается сухая погода, синоптики не исключают кратковременные ливни, при этом вероятность дождя остается низкой.

В прошлом году в столице в этот день было +20. В общем, примерно одинаково.

На юге Молдовы днём +23, ночью +15 градусов. Возможны слабые дожди.

На севере страны днем около +18−20 градусов, ночью около 10 градусов со знаком плюс.

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