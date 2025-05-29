Круизный теплоход с отравившимися туристами прибыл в Москву

В Москву прибыл круизный теплоход «Михаил Булгаков» с отравившимися туристами. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА в четверг вечером.
Telegram-канал опубликовал кадры швартовки лайнера. Издание отмечает, что людей выпускают на улицу медленно и по несколько человек, также на месте надзорные органы.
Ранее канал сообщал, что один из путешественников на борту в находится в тяжелом состоянии.
У всех пассажиров проверяют паспорта и уточняют самочувствие. Список обратившихся к врачам во время круиза туристов довольно внушительный, их проверяют пофамильно.
По данным канала, многие путешественники крайне недовольны происходящим, так как не ели нормально более суток и были на сухом пайке, в каютах, по их словам, очень душно.
При этом у многих уже куплены билеты на поезда и самолеты домой, и теперь туристы могут на них опоздать.
Ране СМИ писали, что у одного из пассажиров теплохода появилось обезвоживание и упал кислород в крови. По одной из версий экипажа, источник инфекции — грязная и зараженная речная вода.
Сейчас столовые и рестораны на судне опечатаны. Члены команды признались, что боялись там питаться из-за тошнотворного запаха и антисанитарии. Один из работников заявил, что на кухне использовали грязную речную воду, которая, предварительно, могла стать источником ротавируса.