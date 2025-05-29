В белорусских здравницах на лето забронировано 95% мест

Также Александр Цай сообщил, что республиканским центром ежеквартально проводится анализ стоимости путевок. Во втором квартале стандартный однокомнатный двухместный номер, как ожидается, будет стоить в среднем Br127, что примерно на 2% выше, чем в декабре прошлого года. В летний период в связи с значительным повышением спроса стоимость стандартного номера несколько подрастет и сложится в пределах Br140.