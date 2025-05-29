29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских здравницах на лето забронировано 95% мест, сообщил журналистам заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай, передает корреспондент БЕЛТА.
Физиотерапевтические методы, спа-процедуры и диетическое питание. Чем гордятся белорусские здравницы.
«Что касается летнего периода и процента забронированных путевок, то, конечно же, спрос очень высок. Может быть, даже немножко выше, чем в прошлом году», — сказал Александр Цай.
По его словам, активное бронирование летних месяцев началось уже с декабря 2024 года. К апрелю порядка 88−89% мест было забронировано. «На сегодня в санаторно-курортных организациях выкуплено и забронировано порядка 95% мест, но купить путевки все еще можно», — отметил замдиректора центра.
Александр Цай обратил внимание, что планировать отдых и оздоровление следует заранее. Глубина продаж после ковидных лет увеличивалась. Чтобы купить желаемый номер в желаемый период и на конкретную дату, бронировать места следует примерно за три месяца.
Также Александр Цай сообщил, что республиканским центром ежеквартально проводится анализ стоимости путевок. Во втором квартале стандартный однокомнатный двухместный номер, как ожидается, будет стоить в среднем Br127, что примерно на 2% выше, чем в декабре прошлого года. В летний период в связи с значительным повышением спроса стоимость стандартного номера несколько подрастет и сложится в пределах Br140.
Особое внимание повышению доступности путевок для граждан уделяется собственниками здравниц. Внедряются акции, скидки, бонусы, в частности, при раннем бронировании и на горящие путевки. В качестве бонусов бесплатно предоставляются медицинские процедуры, что тоже повышает спрос и позволяет отдыхающим в санаторно-курортных и оздоровительных организациях получить дополнительные услуги.
Кроме того, собственниками ведомственных санаториев для своих работников и их детей делаются хорошие скидки — доплачивается от 15% до 90% стоимости путевки.
Значительные скидки в системе санаторно-курортных организаций, подчиненных Федерации профсоюзов Беларуси. Любому члену профсоюзов предоставляется скидка в размере 25%. Существует возможность делать скидки также и гражданам РФ, которые являются членами профсоюзов. -0-