Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф до 800 тысяч рублей

Организаторам концерта российского эстрадного певца Филиппа Киркорова и владельцам большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский», где выступал певец, может грозить штраф до 800 тысяч рублей. Об этом в четверг, 29 мая, заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, в случае, если выяснится, что возгорание пиротехники на концерте артиста произошло из-за нарушения обязательных требований к пожарной безопасности, то к административной ответственности могут привлечь как организаторов мероприятия, так и владельцев площадки.
— Штраф за такое правонарушение может достигать для юридических лиц 400 тысяч рублей. При этом, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение даже легкого вреда здоровью человека, штраф уже составит от 700 тысяч до 800 тысяч рублей, — рассказал юрист.
Он добавил, что в текущий момент нет специального закона, регулирующего использование пиротехники в России, но есть обязательные требования, которые установлены правилами противопожарного режима в стране, передает РИА Новости.
27 мая появилась информация о том, что Филипп Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Кремле. Предположительно, причиной стала необходимость отдыха и восстановления после ожогов. 28 мая у певца диагностировали частичный некроз кожи. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта и кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.