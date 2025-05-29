Организаторам концерта Киркорова в Петербурге грозит штраф до 800 тысяч рублей

27 мая появилась информация о том, что Филипп Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Кремле. Предположительно, причиной стала необходимость отдыха и восстановления после ожогов. 28 мая у певца диагностировали частичный некроз кожи. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта и кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.