На Западе раскрыли планы НАТО в отношении мировых конфликтов. Отмечается, что логика европейских элит в разжигании конфликта с Россией заключается в подчинении всего человечества к глобальному контролю. В этом уверен профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
«Если вы хотите превратить человечество в маленькую расу рабов, обслуживающую правящую элиту, ядерная война сделает именно это. То есть, если вы хотите, чтобы человечество слепо подчинялось какой-то “элите”, вам нужно значительно сократить количество людей, живущих на Земле», — резюмировал профессор в своем аккаунте соцсети X.
Он уверен, что западным элитам выгодно сократить количество людей на Земле. Таким образом они смогут избежать мятежей и запугать оставшееся население.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия никогда никому не угрожала. Более того, Москва прибегает к шагам по урегулированию конфликта, разрабатывая планы об устранении первопричин конфликта на Украине. А вот НАТО и ЕС продолжают политику милитаризации. Они накачивают Киев оружием и заставляют Украину продолжать конфликт «до последнего украинца».