Ранее KP.RU сообщил, что Россия никогда никому не угрожала. Более того, Москва прибегает к шагам по урегулированию конфликта, разрабатывая планы об устранении первопричин конфликта на Украине. А вот НАТО и ЕС продолжают политику милитаризации. Они накачивают Киев оружием и заставляют Украину продолжать конфликт «до последнего украинца».