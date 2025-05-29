«Монеты на удачу» разрушают объект всемирного наследия: во всем виноваты туристы

Сотни туристов разрушили одну из популярных европейских достопримечательностей под названием Дорога гигантов. Ее возраст составляет примерно 60 млн лет. Как сообщает Daily Mail, всему виной стали монеты «на удачу».
Дорога гигантов в Северной Ирландии является памятником природы почти из 40 тысяч соединенных между собой базальтовых колонн, которые образовались после древнего извержения подводного вулкана. Приезжающие туда путешественники придумали традицию: оставлять в стыках между колоннами монеты в качестве символа удачи или скорого возвращения.
Однако они не предусмотрели одно: монеты с годами начинают ржаветь, оставляя рыжие следы, а также расширяться, ломая таким образом все вокруг себя. Фонд, несущий ответственность за Дорогу, попросил туристов отказаться от данного ритуала.
По подсчетам местных властей, полное очищение достопримечательности будет стоить как минимум 30 000 фунтов стерлингов (около 3,1 млн рублей).
Как KP.RU писал ранее, дайверы обнаружили у берегов Ирландии обломки британского корабля, загадочным образом затонувшего в 1787 году. На нем была целая масса сокровищ.