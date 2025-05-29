«Монеты на удачу» разрушают объект всемирного наследия: во всем виноваты туристы

Дорога гигантов в Северной Ирландии является памятником природы почти из 40 тысяч соединенных между собой базальтовых колонн, которые образовались после древнего извержения подводного вулкана. Приезжающие туда путешественники придумали традицию: оставлять в стыках между колоннами монеты в качестве символа удачи или скорого возвращения.