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«Вашингтон»: решение по будущему Овечкина после сезона-2025/26 не принято

Сотрудник отдела корпоративных продаж отправил ошибочное электронное письмо, пояснили в клубе.

Источник: Аргументы и факты

Решение в отношении российского нападающего Александра Овечкина, у которого заканчивается контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» в 2026 году, пока не принималось, сообщила пресс-служба «Вашингтона».

«Решение о будущем Александра Овечкина после сезона-2025/26 пока не принято», — говорится в сообщении клуба в соцсети X*.

В пресс-службе пояснили, что сотрудник отдела корпоративных продаж отправил электронное письмо, в котором ошибочно говорилось, что следующий сезон станет последним годом карьеры Овечкина в НХЛ.

Ранее о том, что сезон 2025/26 станет последним НХЛ для российского нападающего «Вашингтона», сообщил журналист Джейкоб Биллингтон в соцсети X*.

Напомним, 24 мая Овечкин прилетел в столичный аэропорт Домодедово. Он поделился, что рад возвращению в Россию.

Отметим, российский нападающий в матче с «Айлендерс» побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив 895 шайбу.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.