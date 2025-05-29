«Вашингтон»: решение по будущему Овечкина после сезона-2025/26 не принято

Решение в отношении российского нападающего Александра Овечкина, у которого заканчивается контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» в 2026 году, пока не принималось, сообщила пресс-служба «Вашингтона».
«Решение о будущем Александра Овечкина после сезона-2025/26 пока не принято», — говорится в сообщении клуба в соцсети X*.
В пресс-службе пояснили, что сотрудник отдела корпоративных продаж отправил электронное письмо, в котором ошибочно говорилось, что следующий сезон станет последним годом карьеры Овечкина в НХЛ.
Ранее о том, что сезон 2025/26 станет последним НХЛ для российского нападающего «Вашингтона», сообщил журналист Джейкоб Биллингтон в соцсети X*.
Напомним, 24 мая Овечкин прилетел в столичный аэропорт Домодедово. Он поделился, что рад возвращению в Россию.
Отметим, российский нападающий в матче с «Айлендерс» побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив 895 шайбу.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.