Ранее неизвестное место захоронения мирных жителей времен ВОВ обнаружено в Гомельском районе

29 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обнаружено ранее неизвестное место захоронения мирных граждан времен Великой Отечественной войны. Раскопки ведутся в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в служба информации прокуратуры Гомельской области.
Полевые поисковые работы проходят на территории деревни Залипье Урицкого сельсовета. Эта локация установлена прокуратурой при анализе собранных доказательств о местах уничтожения мирных жителей в период оккупации 1941−1944 годов в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.
«Предварительно на месте раскопок обнаружены костные останки не менее 10 человек, ряд предметов мирного обихода граждан (фрагменты обуви, ложек, посуды), пуля и гильзы от немецкого карабина “Маузер 98К”, — рассказали в областной прокуратуре.
По данным одной из местных жительниц, на территории их домовладения был выкопан окоп для укрытия от бомбежек и немецких снарядов. «Неподалеку проходила железнодорожная ветка, которую партизаны часто атаковали, повреждая вражеские составы. В отместку за диверсии примерно в 1943 году фашисты устроили в деревне облаву на местных жителей, которые находились вблизи железнодорожных путей. После чего многих загнали в сарай, где удерживали около 3−5 суток. Затем, со слов матери свидетеля, “несколько бандеровцев выгнали мирных граждан из сарая, подвели к вырытому окопу и расстреляли”, — уточнили в Гомельской областной прокуратуре.
Поисково-полевые работы продолжаются. Обстоятельства гибели и личности граждан будут выясняться в ходе расследования уголовного дела о геноциде. -0-