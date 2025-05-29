Ранее неизвестное место захоронения мирных жителей времен ВОВ обнаружено в Гомельском районе

По данным одной из местных жительниц, на территории их домовладения был выкопан окоп для укрытия от бомбежек и немецких снарядов. «Неподалеку проходила железнодорожная ветка, которую партизаны часто атаковали, повреждая вражеские составы. В отместку за диверсии примерно в 1943 году фашисты устроили в деревне облаву на местных жителей, которые находились вблизи железнодорожных путей. После чего многих загнали в сарай, где удерживали около 3−5 суток. Затем, со слов матери свидетеля, “несколько бандеровцев выгнали мирных граждан из сарая, подвели к вырытому окопу и расстреляли”, — уточнили в Гомельской областной прокуратуре.