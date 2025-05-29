«Решил заделаться диссидентом». Банарь про заявления Дурова о выборах президента Румынии

«Дуров хочет сделать себя жертвой политических репрессий. Якобы на него оказывается политическое давление из-за статуса владельца Telegram, и вообще все, что происходит с ним во Франции, имеет политический окрас. В общем, Паша решил заделаться диссидентом в глазах всего мира. Мол, на него давили французские спецслужбы, чтобы он нарушал свободу слова и так далее», — уверен Сергей Банарь. -0-