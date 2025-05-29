«Решил заделаться диссидентом». Банарь про заявления Дурова о выборах президента Румынии

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высказывания основателя Telegram Павла Дурова о выборах президента Румынии показывают, что он решил стать диссидентом в глазах всего мира. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал экономист, аналитик Сергей Банарь.
«Джорджеску, которого сняли с выборов, так же, как и Симион, который якобы проиграл президентские выборы, — это креатуры румынских спецслужб, находящихся в зоне воздействия и влияния МИ-6. На сегодняшний день Лондон делает грязную работу руками французов, которые пытаются хоть как-то найти свое место и стать этакими фронтменами Европейского союза, заменив Германию», — сказал Сергей Банарь.
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Аналитик также прокомментировал высказывание основателя Telegram Павла Дурова, который выразил готовность дать показания об иностранном вмешательстве в румынские выборы. По словам Дурова, одна из стран пыталась вмешаться в выборы президента Румынии с помощью Telegram. Подобные заявления, считает Сергей Банарь, являются не более чем попыткой «хайпануть».
«Дуров хочет сделать себя жертвой политических репрессий. Якобы на него оказывается политическое давление из-за статуса владельца Telegram, и вообще все, что происходит с ним во Франции, имеет политический окрас. В общем, Паша решил заделаться диссидентом в глазах всего мира. Мол, на него давили французские спецслужбы, чтобы он нарушал свободу слова и так далее», — уверен Сергей Банарь. -0-