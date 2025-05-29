Делегация Фонда НТИ посетила СамГМУ и обсудила итоги работы Центра компетенций

Представители Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы ознакомились с деятельностью Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета. В ходе визита делегация осмотрела инновационную инфраструктуру вуза, включая лаборатории, производственные мощности и экспериментальные установки.
Участники познакомились с несколькими проектами Центра, включая разработку цифровой модели человеческого тела, бионических имплантатов и инструментов для персонализированной медицины. Особый интерес вызвали разработки в области биопечати и уникальных материалов для суставной хирургии.
Директор Фонда выразил удовлетворение уровнем представленных разработок и отметил готовность поддерживать дальнейшую деятельность Центра. Итоги визита подвели на встрече с руководством СамГМУ, где также обсуждалась возможность создания научно-производственного объединения на базе университета.
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