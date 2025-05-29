Al Arabiya: ХАМАС и Израиль прекратят огонь в секторе Газа на 60 дней

По данным телеканала Al Arabiya, палестинское движение ХАМАС и правительство Израиля согласились прекратить огонь в секторе Газа сроком на 60 дней. Сообщается, что в ближайшие пару часов более подробно об этих договоренностях должен заявить 47-й глава США Дональд Трамп.
Кроме того, источники подчеркнули, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в курсе того, что конфликтующие стороны одобрили предложенный им проект соглашения.
Накануне стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял вышеупомянутый план. По его словам, такое решение принято после встречи с семьями заложников, которые до сих пор находятся в Газе. Подробности нового плана Нетаньяху раскрывать не стал.
Как KP.RU писал ранее, правительство Израиля теряет сторонников среди стран Запада из-за непрекращающейся операции в секторе Газа и препятствования поставкам гуманитарной помощи.