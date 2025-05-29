Al Arabiya: ХАМАС и Израиль прекратят огонь в секторе Газа на 60 дней

Накануне стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял вышеупомянутый план. По его словам, такое решение принято после встречи с семьями заложников, которые до сих пор находятся в Газе. Подробности нового плана Нетаньяху раскрывать не стал.