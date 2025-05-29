Иммунолог Болибок рассказал о смертности среди заболевших новым штаммом COVID-19

Болибок добавил, что россиянам нужно быть готовыми к активному распространению вируса на территории страны. В связи с этим при посещении общественных мест с большим скоплением людей врач рекомендовал надевать маски. Он аргументировал это тем, что даже в случае заражения доза инфекции будет не настолько высокой, чтобы вызвать тяжелое течение коронавируса.