На окраинах Солнечной системы обнаружен таинственный объект

2017 OF201 находится в три раза дальше от Земли, чем Нептун, и описывает экстремально вытянутую орбиту, уходящую более чем на 1 600 астрономических единиц (расстояний от Земли до Солнца). Это означает, что на своем пути она заходит далеко в облако Оорта — удаленную зону, наполненную ледяными телами, граничащую с межзвездным пространством.