Задачи следственно-оперативной группы Беларуси и России в борьбе с киберпреступностью определили в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успехи и планы совместной следственно-оперативной группы Беларуси и России в борьбе с киберпреступностью обсуждались во время рабочей встречи сотрудников центрального аппарата Следственного комитета и Министерства внутренних дел с представителями управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России, сообщили БЕЛТА в главном управлении цифрового развития Следственного комитета.
Правоохранители поставили на вид вопросы международного сотрудничества при раскрытии и расследовании киберпреступлений и реагирования на постоянно изменяющиеся вызовы и угрозы в информационной сфере. Особое внимание было уделено взаимодействию совместных следственно-оперативных групп на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств и оперативному сопровождению уголовных дел о взаимосвязанных преступлениях с использованием информационно-коммуникационных технологий, расследование которых ведется в Беларуси и России.
Благодаря сотрудничеству правоохранителей двух государств, в результате работы совместной следственно-оперативной группы установлены и привлечены к ответственности создатели, руководители и участники международной преступной организации, действовавшей на территориях Беларуси, России, Кыргызстана и других государств. С ноября 2019 года по январь 2024 года под предлогами инвестирования в разные проекты мошеннические колл-центры завладевали денежными средствами граждан Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Украины. Во время совместной международной операции белорусских и российских правоохранителей в январе 2024 года преступная деятельность аферистов пресечена.
Во время встречи российские коллеги поделились опытом выявления и блокирования фишинговых ресурсов, используемых при завладении мошенническим путем имуществом граждан России и других государств, рассказали о противодействии основным схемам обмана граждан в интернете, связанным с инвестиционной деятельностью, онлайн-покупками и предоставлением фальшивых услуг.
В свою очередь представители Следственного комитета рассказали о положительном опыте приостановления расходных операций по используемым в преступной деятельности банковским счетам и электронным кошелькам, противодействии незаконному обороту средств платежа и инструментов, раскрытии и расследовании преступлений с использованием криптовалют.
Коллеги из России и Беларуси подвели промежуточные итоги работы совместной следственно-оперативной группы, определили комплекс мероприятий по выявлению и пресечению на территориях своих государств деятельности несуществующих финансовых компаний, противодействию телефонным звонкам гражданам с целью их обмана. -0-