Задачи следственно-оперативной группы Беларуси и России в борьбе с киберпреступностью определили в Минске

Благодаря сотрудничеству правоохранителей двух государств, в результате работы совместной следственно-оперативной группы установлены и привлечены к ответственности создатели, руководители и участники международной преступной организации, действовавшей на территориях Беларуси, России, Кыргызстана и других государств. С ноября 2019 года по январь 2024 года под предлогами инвестирования в разные проекты мошеннические колл-центры завладевали денежными средствами граждан Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Украины. Во время совместной международной операции белорусских и российских правоохранителей в январе 2024 года преступная деятельность аферистов пресечена.