Выявлены продлившие эпидемию «черной смерти» мутации

Оказалось, что данные мутации значительным образом ускоряли распространение бубонной чумы, что было связано с тем, что они на несколько дней увеличивали типичные сроки жизни грызунов после заражения. Это позволяло пандемическим формам чумной палочки распространяться дальше и быстрее, чем их предшественникам, и выживать при попадании в среды обитания с низкой плотностью носителей. Это объясняет то, почему «черная смерть» и чума Юстиниана продлились необычно долго, подытожили исследователи.