Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 30 мая

30 мая старались посвятить хозяйственным и семейным делам. По народной традиции: занимались посадками картофеля, томатов и других теплолюбивых овощей;приводили в порядок дом, избавлялись от ненужного — это символически открывало путь для всего нового;готовили блюда из картофеля — верили, что это привлечёт достаток и благополучие;женщины собирали полевые цветы и плели из них венки, чтобы потом высушить и использовать как обереги;в случае засухи устраивали молебны о дожде.