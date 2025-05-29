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Путин предоставил свой «Аурус», чтобы доставить вдову Абэ в Большой Театр

Президент России Владимир Путин 29 мая принял в Кремле вдову бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин предоставил свой «Аурус», чтобы доставить вдову бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ — Акиэ Абэ в Большой Театр. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Он опубликовал кадры, на которых видно, как Акиэ выходит из автомобиля и заходит в здание театра.

«Захватывающие кадры: президент России предоставил свой “Аурус”, чтобы его сегодняшняя гостья — вдова бывшего премьера Японии Абэ — переехала из Кремля в Большой Театр», — написал Зарубин.

Напомним, 29 мая Путин принял в Кремле супругу экс-премьера Японии Абэ, которого убили в июле 2022 года. Президент России заявил, что его японский коллега всегда стремился к полному восстановлению сотрудничества между государствами.

Слушая главу РФ, Акиэ Абэ не смогла сдержать слёз.