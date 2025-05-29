Почему европейские лидеры не хотят идти на мирное соглашение с Россией, пояснил эксперт из США

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские лидеры, как и предыдущая администрация США, полностью инвестировали свое политическое будущее в украинский конфликт. Именно поэтому они не готовы идти на мирное соглашение с Россией. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился научный сотрудник евразийской программы Института Куинси (США) Марк Эпископос.
«Предыдущая администрация США полностью инвестировала себя с политической точки зрения в украинской конфликт. Мы сейчас видим очень много европейских лидеров, которые разделяют этот подход. И я думаю, что будет нелегко уговорить их (пойти на мирное соглашение с Россией. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Марк Эпископос.
Эксперт привел в пример санкционную политику Запада и выразил уверенность, что будет достаточно сложно снять эти санкции без участия Евросоюза. «Поэтому я считаю, что нужны интенсивные дискуссии между Вашингтоном и Брюсселем, Вашингтоном и европейскими лидерами о некой совместной позиции. Нужен конструктивный и реалистичный совместный западный подход», — подчеркнул он.
Тем не менее, констатировал Марк Эпископос, у США и Евросоюза в настоящее время нет единого подхода относительно завершения конфликта в Украине. «Конечно, прогресс есть, но он идет очень медленно. Мы не должны ожидать легких или быстрых результатов», — заключил эксперт. -0-