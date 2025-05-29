Почему европейские лидеры не хотят идти на мирное соглашение с Россией, пояснил эксперт из США

«Предыдущая администрация США полностью инвестировала себя с политической точки зрения в украинской конфликт. Мы сейчас видим очень много европейских лидеров, которые разделяют этот подход. И я думаю, что будет нелегко уговорить их (пойти на мирное соглашение с Россией. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Марк Эпископос.