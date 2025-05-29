Многодетный отец из Рязанской области обратился к президенту РФ с просьбой: вот что он сказал

Также он рассказал, что его семья строит большой двухэтажный дом в своем селе по программе поддержки сельских поселений. Также он предложил Путину приехать в гости на новоселье и разделить с ними трапезу. Это не последнее предложение, которое было высказано во время трансляции главе государства. Многодетная мать из Крыма попросила президента стать крестным отцом для ее внука. Глава государства ответил, что воспримет это как честь.