Многодетный отец из Рязанской области обратился к президенту РФ с просьбой: вот что он сказал

Николай Майсуров, многодетный отец из Рязанской области и настоятель Никольского храма в селе Студенки, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой беречь себя. Свою просьбу он высказал во время разговора с главой государства по видеосвязи.
«У меня просьба есть. Я с этой просьбой обращаюсь на каждой литургии к Богу, но и к вам обращусь: берегите себя, потому что вы нужны Отчизне, вы нужны нам, нужны всем нам», — заявил многодетный отец.
Также он рассказал, что его семья строит большой двухэтажный дом в своем селе по программе поддержки сельских поселений. Также он предложил Путину приехать в гости на новоселье и разделить с ними трапезу. Это не последнее предложение, которое было высказано во время трансляции главе государства. Многодетная мать из Крыма попросила президента стать крестным отцом для ее внука. Глава государства ответил, что воспримет это как честь.