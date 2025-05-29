«Запомнил навсегда»: Путин рассказал о беседах со старцами РПЦ Иоанном и Илием

Президент России Владимир Путин рассказал о беседах со старцами архимандритом Иоанном (Крестьянкиным) и духовником патриарха Кирилла схиархимандритом Илием (Ноздриным). Своими воспоминаниями он поделился в четверг, 29 мая.
Российский лидер отметил, что навсегда запомнит некоторые вещи из разговорах со старцами и будет учитывать при выполнении своей работы.
— Я встречался и с одним старцем, и с другим, общался с ними. С одной стороны, это люди глубокие, с философскими взглядами на жизнь и очень большим чувством всегда к людям относившиеся. И в то же время с очень твердым, жестким характером, внутренним стержнем, — цитирует Путина ТАСС.
В кремлевской квартире президента можно заметить небольшую «домашнюю церквушку». Путин признался, что во время теракта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году впервые преклонил колени в молитве перед Богом.
Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Александра Невского. Орден святого благоверного князя входит в число высших наград Русской православной церкви, являясь пятым по старшинству.