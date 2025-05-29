«Запомнил навсегда»: Путин рассказал о беседах со старцами РПЦ Иоанном и Илием

— Я встречался и с одним старцем, и с другим, общался с ними. С одной стороны, это люди глубокие, с философскими взглядами на жизнь и очень большим чувством всегда к людям относившиеся. И в то же время с очень твердым, жестким характером, внутренним стержнем, — цитирует Путина ТАСС.