Слушания по делу о смерти Марадоны начнутся заново из-за скандала с судьей

Суд, рассматривающий дело о смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны, заслушав все стороны, решил признать судебное разбирательство недействительным. Достигнутый на слушаниях после отстранения одного из судей прогресс аннулирован. Об этом пишет издание La Nacion.
Председатель суда Максимилиано Саварино заявил, что судебный процесс вернется к отправной точке с новыми судьями.
Ране сообщалось, что от процесса на днях по запросу прокуратуры отстранили судью Хульету Макинтач, которая, предположительно, разрешила без согласования съемочной группе, планировавшей сделать документальный фильм, установить в зале суда камеру.
Напомним, в июне 2022 года генпрокуратура выдвинула обвинения в непредумышленном убийстве чемпиона мира при отягчающих обстоятельствах в отношении восьми врачей. Им грозит от восьми до 25 лет.
Ранее адвокаты и истцы по делу о смерти Марадоны заявили, что устные дебаты могут перенести на следующий год из-за скандала с судьей Джульетой Макинтач.