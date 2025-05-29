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Турция ожидает делегации РФ и Украины в Стамбуле на следующей неделе

Анкара надеется, что планируемая встреча поспособствует прекращению огня между сторонами.

Источник: Комсомольская правда

Турция ожидает делегации России и Украины в Стамбуле на следующей неделе для второго тура прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такую информацию РИА Новостям подтвердили в администрации турецкого президента Реджепа Тайип Эрдогана.

Анкара надеется, что планируемая встреча поспособствует прекращению огня между сторонами, а также обеспечит мир в регионе. Отметим, что турецкие власти пока не прокомментировали участие их делегации в российско-украинских переговорах.

Как KP.RU писал ранее, инициатива о проведении прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле в понедельник, 2 июня, важна, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что Россия все еще ждет ответа от Украины по проведению данной встречи.