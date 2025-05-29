Турция ожидает делегации РФ и Украины в Стамбуле на следующей неделе

Как KP.RU писал ранее, инициатива о проведении прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле в понедельник, 2 июня, важна, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что Россия все еще ждет ответа от Украины по проведению данной встречи.