Турция ожидает делегации РФ и Украины в Стамбуле на следующей неделе

Турция ожидает делегации России и Украины в Стамбуле на следующей неделе для второго тура прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта. Такую информацию РИА Новостям подтвердили в администрации турецкого президента Реджепа Тайип Эрдогана.
Анкара надеется, что планируемая встреча поспособствует прекращению огня между сторонами, а также обеспечит мир в регионе. Отметим, что турецкие власти пока не прокомментировали участие их делегации в российско-украинских переговорах.
Как KP.RU писал ранее, инициатива о проведении прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле в понедельник, 2 июня, важна, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул, что Россия все еще ждет ответа от Украины по проведению данной встречи.