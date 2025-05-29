Врач Барсуков объяснил видения МакSим в коме действием препарата

Доктор анестезиолог-реаниматолог Александр Барсуков прокомментировал aif.ru заявления певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова о видениях во время пребывания в медикаментозной коме.
По его словам, если кома была глубокой и препараты вводились в достаточном объеме, пациент не может ничего чувствовать или видеть.
«Если она была в нормальной медикаментозной коме, полноценной, то она ничего не могла чувствовать», — отметил специалист.
Однако он не исключил, что в случае недостаточной глубины комы могли возникнуть частичные пробуждения сознания.
«Либо была в недостаточной коме, тогда частично отходила от действия аппаратов, и какие-то элементы сознания у нее могли пробуждаться. Опять же, там добавляют просто препараты — и они опять глушатся», — пояснил доктор.
Александр Барсуков допустил, что подобные заявления могли быть сделаны ради привлечения внимания.
«Вполне возможно, что певица об этом рассказывает для определенного пиара», — заключил он.
Певица МакSим в июне 2021 года находилась в медикаментозной (искусственной) коме, в которую ее ввели врачи после резкого ухудшения состояния из-за тяжелой двусторонней пневмонии и поражения легких.
Это решение было принято для поддержки жизненно важных функций организма и снижения нагрузки на дыхательную систему. В таком состоянии она провела несколько недель, всего в больнице — 61 день.
В мае 2025 года певица рассказала журналистам, что во время комы находилась в «параллельном мире», видела разных людей и слышала их речи.