Вучич намерен блокировать сделки в случае отправки сербских боеприпасов Украине

— Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта. Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались, — цитирует Вучича ТАСС.