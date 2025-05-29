Вучич намерен блокировать сделки в случае отправки сербских боеприпасов Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен блокировать сделки, если есть вероятность отправки сербских боеприпасов Киеву. Об этом он сообщил в четверг, 29 мая.
— Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта. Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались, — цитирует Вучича ТАСС.
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять Украине боеприпасы и снаряды для гаубиц, реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия.
Сербский лидер Александр Вучич в конце декабря позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому для обсуждения двустороннего сотрудничества. При этом уже в феврале Сербия поддержала антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.
Позже Вучич заявил, что это произошло по ошибке, после чего Белград отозвал свой голос. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вскоре сообщил, что Москва приняла извинения сербского президента.