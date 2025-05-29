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Мадрид отказал Киеву в создании группы по расследованию убийства Портнова

Тело Андрея Портнова пока не передают Украине.

Источник: Аргументы и факты

В Испании отказались создавать совместную с Киевом следственную группу по делу об убийстве Андрея Портнова, бывшего советника экс-лидера Украины Виктора Януковича, пишет Telegram-канал «Другая Украина».

«Мадрид твердо отклонил просьбу Киева о создании совместной следственной группы по делу об убийстве экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова», — сказано в публикации.

По данным Telegram-канала, это произошло из-за того, что следователи Испании не исключают версию участия украинских спецслужб. Отмечается, что тело Андрея Портнова пока не передают Украине.

Напомним, Андрея Портнова застрелили 21 мая в испанском городе Посуэло-де-Аларкон, который расположен около Мадрида. Как сообщалось, убийство могло быть заказным.