Мадрид отказал Киеву в создании группы по расследованию убийства Портнова

В Испании отказались создавать совместную с Киевом следственную группу по делу об убийстве Андрея Портнова, бывшего советника экс-лидера Украины Виктора Януковича, пишет Telegram-канал «Другая Украина».
«Мадрид твердо отклонил просьбу Киева о создании совместной следственной группы по делу об убийстве экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова», — сказано в публикации.
По данным Telegram-канала, это произошло из-за того, что следователи Испании не исключают версию участия украинских спецслужб. Отмечается, что тело Андрея Портнова пока не передают Украине.
Напомним, Андрея Портнова застрелили 21 мая в испанском городе Посуэло-де-Аларкон, который расположен около Мадрида. Как сообщалось, убийство могло быть заказным.