США высказались в отношении продолжения переговоров между Россией и Украиной

США надеются на продолжение переговоров между Россией и Киевом в Стамбуле. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге с журналистами.
«Мы надеемся, что Россия и Украина приступят к прямым переговорам на следующей неделе в Стамбуле», — резюмировала политик.
Позже Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не раз поддерживал прямые переговоры между сторонами и надеется, что эта встреча состоится.
Напомним, российская сторона заявила, что переговоры между Москвой и Киевом могут состояться 2 июня 2025 года в Стамбуле. В МИД РФ подтвердили, что делегация от РФ будет в том же составе. А вот со стороны Украины не поступала информация о том, будут ли переговорщики от Киева, и не было списка о составе делегации.
Ранее KP.RU сообщил, что помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о том, что связался с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и назвал точную дату для обмена меморандумами. В итоге Киев пошел совещаться и принимать дальнейшие решение.