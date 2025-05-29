США высказались в отношении продолжения переговоров между Россией и Украиной

Напомним, российская сторона заявила, что переговоры между Москвой и Киевом могут состояться 2 июня 2025 года в Стамбуле. В МИД РФ подтвердили, что делегация от РФ будет в том же составе. А вот со стороны Украины не поступала информация о том, будут ли переговорщики от Киева, и не было списка о составе делегации.