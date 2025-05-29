Жена тряпичной куклы обвинила мужа в изменах

Мейривоне Роча Морайс из Бразилии, ранее заявившая о своем браке с тряпичной куклой по имени Марсело, в четверг, 29 мая, рассказала, что их отношения переживают серьезный кризис, поскольку кукла якобы изменила ей.
Морайс страдает от объектофилии — психологического состояния, при котором человек испытывает романтические или сексуальные чувства к неодушевленным предметам. По словам женщины, Марсело для нее является не просто игрушкой, а настоящим супругом, с которым она воспитывает троих детей, тоже сделанных из ткани. Ранее жительница Бразилии сообщила, что ожидает четвертого ребенка, но теперь утверждает, что больше не уверена в будущем своей семьи и задумывается о разводе.
По ее словам, эта ситуация была не первым случаем измены со стороны Марсело. До этого она прощала его ради семьи, но сейчас чувствует себя обманутой и разочарованной, пара регулярно ходит на семейную терапию. Морайс подчеркнула, что не планирует мириться с предательством, несмотря на то что ее партнер — тряпичная кукла.
Женщина выразила уверенность в том, что уйдет от Марсело навсегда, если он не изменится. По ее мнению, никто не заслуживает предательства, даже если оно исходит от куклы, передает газета.
5 февраля во время свадебной церемонии в Нью-Дели друзья жениха включили песню «Что скрывается под блузкой» из фильма «Злодей» и позвали его станцевать. Выступление мужчины не понравились отцу невесты, и он приказал остановить свадьбу, заявив, что танец оскорбил ценности его семьи, после чего ушел. Невеста в слезах побежала вслед за родителем, и свадьбу отменили.