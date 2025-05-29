Жена тряпичной куклы обвинила мужа в изменах

Морайс страдает от объектофилии — психологического состояния, при котором человек испытывает романтические или сексуальные чувства к неодушевленным предметам. По словам женщины, Марсело для нее является не просто игрушкой, а настоящим супругом, с которым она воспитывает троих детей, тоже сделанных из ткани. Ранее жительница Бразилии сообщила, что ожидает четвертого ребенка, но теперь утверждает, что больше не уверена в будущем своей семьи и задумывается о разводе.