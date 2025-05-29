«Что от души идет, то в душу и попадет». Член жюри о важности фестиваля «Перамога»

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член жюри третьего Республиканского театрального фестиваля «Перамога», заслуженный артист Беларуси, профессор, лауреат специальной премии Президента, обладатель медали Франциска Скорины Владимир Мищанчук рассказал журналистам, на что ориентировался при выборе лучших постановок, передает корреспондент БЕЛТА.
Победителей фестиваля «Перамога» определили в Купаловском театре Чернецкий: фестиваль «Перамога» — возможность говорить о подвиге Великой Победы на весь мир.
«Мне нравятся спектакли, где идет разговор про человека, его отношения и поведение в экстремальных обстоятельствах. Что от души идет, то в душу и попадет. И когда я вижу слияние артиста с образом, меня охватывает радость за эту щедрость, теплоту, понимание, свое чувство и гражданскую позицию», — отметил Владимир Мищанчук.
По его мнению, фестиваль — это необходимое дело и своего рода экзамен, где каждый коллектив, выступая на Купаловской сцене, показывает свое отношение к большому и знаменательному событию — 80-летию Великой Победы, а также к тому, что происходило с нашим народом.
«Как член жюри, я доволен. Я старался каждому коллективу высказать свои мысли во время обсуждений. Говорил правду. То, что я думаю. Чего хватает, чего нет. Что хотелось бы, чтобы было. В общем, у меня ощущение, что этот фестиваль очень нужен нашей стране, которая прошла через Великую Отечественную войну», — уверен заслуженный артист Беларуси.
Среди спектаклей он выделил постановки «Трибунал» Брестского академического театра драмы и «Рядовые» Театра-студии киноактера.
«Главное, что в этом задействована наша молодежь, которая знает о войне только по книгам. В спектаклях они являются героями этих событий и их проживают», — подытожил он. -0-
Фото Татьяны Матусевич.