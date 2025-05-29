«Что от души идет, то в душу и попадет». Член жюри о важности фестиваля «Перамога»

«Как член жюри, я доволен. Я старался каждому коллективу высказать свои мысли во время обсуждений. Говорил правду. То, что я думаю. Чего хватает, чего нет. Что хотелось бы, чтобы было. В общем, у меня ощущение, что этот фестиваль очень нужен нашей стране, которая прошла через Великую Отечественную войну», — уверен заслуженный артист Беларуси.