Магнитная буря, начавшая ночью, продолжается 18 часов

Магнитная буря, которая началась ночью, с тех пор продолжается 18 часов, следует из данных Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.
К утру мощность геомагнитного шторма снизилась, затем стала несколько повышаться, но после утра остается в пределах категории G1, то есть магнитная буря остается слабой.
В период геомагнитных штормов рекомендуется воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей тяжелой пищи. В то же время, по мнению специалистов, чрезмерно «зацикливаться» на мыслях о магнитных бурях, особенно слабых или умеренных, не следует: само по себе волнение может сказаться на сердечно-сосудистой системе заметнее, чем собственно подобное событие.
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