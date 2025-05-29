Магнитная буря, начавшая ночью, продолжается 18 часов

В период геомагнитных штормов рекомендуется воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей тяжелой пищи. В то же время, по мнению специалистов, чрезмерно «зацикливаться» на мыслях о магнитных бурях, особенно слабых или умеренных, не следует: само по себе волнение может сказаться на сердечно-сосудистой системе заметнее, чем собственно подобное событие.