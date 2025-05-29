Среди претендентов шесть девушек! Завершился первый день испытаний на право ношения черного берета

В Центре подготовки кадров МВД на учебно-тактическом полигоне столичного ОМОНа проверить себя на прочность решили не только сотрудники отрядов милиции особого назначения, но и патрульно-постовой службы милиции, Департамента исполнения наказаний, Департамента охраны, Госавтоинспекции, Отдела охраны правопорядка и профилактики, оперативно-дежурной службы. За право ношения заветного головного убора боролись 95 человек, в том числе шесть девушек.