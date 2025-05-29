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Среди претендентов шесть девушек! Завершился первый день испытаний на право ношения черного берета

Претенденты сдавали экзамены по общефизической подготовке, включающей подтягивания, отжимания на брусьях и преодоление дистанций в 100 м и 1,5 км.

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершился первый день квалификационных испытаний на право ношения черного берета. Кандидатов, успешно справившихся с предварительным этапом, допустили к завтрашнему марш-броску, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В Центре подготовки кадров МВД на учебно-тактическом полигоне столичного ОМОНа проверить себя на прочность решили не только сотрудники отрядов милиции особого назначения, но и патрульно-постовой службы милиции, Департамента исполнения наказаний, Департамента охраны, Госавтоинспекции, Отдела охраны правопорядка и профилактики, оперативно-дежурной службы. За право ношения заветного головного убора боролись 95 человек, в том числе шесть девушек.

На церемонии открытия участников испытаний поприветствовал вриод начальника милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя. Он отметил, что черный берет не просто головной убор, а символ мужества и чести, причем как для сотрудников ОМОНа, так и для всех представителей ведомства.

Претенденты сдавали экзамены по общефизической подготовке, включающей подтягивания, отжимания на брусьях и преодоление дистанций в 100 м и 1,5 км. Кроме того, сотрудники продемонстрировали боевые приемы борьбы, знание основ личной и профессиональной безопасности, проверили огневую подготовку в стрельбе из пистолета в условиях замкнутого пространства.

Завтра пройдут самые сложные и зрелищные этапы — восьмикилометровый марш-бросок и спарринги. По итогам сегодняшних испытаний к ним допущены 79 претендентов, которые показали умение работать в команде, высокий боевой настрой и стремление к победе. -0-