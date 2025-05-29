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TMZ: актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс породнились после свадьбы детей

Дети американских комиков Эдди Мерфи и Мартина Лоуренса поженились две недели назад.

Источник: Аргументы и факты

Сын голливудского актера Эдди Мерфи Эрик связал себя узами брака. Об этом рассказали журналисты TMZ.

Его избранницей стала Жасмин Лоуренс, 28-летняя дочь другого известного комика и актера Мартина Лоуренса. Позже Эдди поделился этой новостью в эфире «The Jennifer Hudson Show». По его словам, свадебная церемония состоялась примерно две недели назад.

Торжество было скромным: влюбленные обменялись клятвами в церкви без гостей. Мерфи в шутку добавил, что для Лоуренса это стало приятным моментом, поскольку избавило от необходимости оплачивать свадебные расходы. Ранее артисты в шутку публично обсуждали, кто возьмет на себя финансовое бремя организации свадьбы.

Эрик Мерфи и Жасмин Лоуренс начали встречаться три года назад. Родители обоих молодых людей полностью поддерживают их союз.

Ранее принц Уильям призвал брата Гарри развестись с Меган Маркл.