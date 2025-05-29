TMZ: актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс породнились после свадьбы детей

Торжество было скромным: влюбленные обменялись клятвами в церкви без гостей. Мерфи в шутку добавил, что для Лоуренса это стало приятным моментом, поскольку избавило от необходимости оплачивать свадебные расходы. Ранее артисты в шутку публично обсуждали, кто возьмет на себя финансовое бремя организации свадьбы.