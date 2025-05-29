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Белый дом требует от супруги Байдена правды: она должна рассказать все о здоровье супруга

Белый дом призвал жену Байдена раскрыть всю информацию о его здоровье.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон требует, чтобы супруга 46-ого президента США Джо Байдена Джилл рассказала всю правду о здоровье и состоянии своего мужа, а также о том, что ей было известно и когда она узнала о его неутешительном диагнозе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — подчеркнула она во время брифинга с журналистами.

Левитт на полном серьезе заявила, что администрация нынешнего президента может осмотреть фото- и видеозаписи, чтобы, «включив здравый смысл, увидеть, что имело место сокрытие» полной информации о реальном состоянии здоровья экс-лидера США.

Напомним, что у Джо Байдена обнаружена агрессивная форма рака предстательной железы, также начались метастазы в костях.

Как KP.RU писал ранее, Джилл Байден могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми из-за игнорирования проблем со здоровьем мужа.