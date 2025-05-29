Белый дом требует от супруги Байдена правды: она должна рассказать все о здоровье супруга

Вашингтон требует, чтобы супруга 46-ого президента США Джо Байдена Джилл рассказала всю правду о здоровье и состоянии своего мужа, а также о том, что ей было известно и когда она узнала о его неутешительном диагнозе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.