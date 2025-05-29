Белый дом требует от супруги Байдена правды: она должна рассказать все о здоровье супруга

Вашингтон требует, чтобы супруга 46-ого президента США Джо Байдена Джилл рассказала всю правду о здоровье и состоянии своего мужа, а также о том, что ей было известно и когда она узнала о его неутешительном диагнозе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — подчеркнула она во время брифинга с журналистами.
Левитт на полном серьезе заявила, что администрация нынешнего президента может осмотреть фото- и видеозаписи, чтобы, «включив здравый смысл, увидеть, что имело место сокрытие» полной информации о реальном состоянии здоровья экс-лидера США.
Напомним, что у Джо Байдена обнаружена агрессивная форма рака предстательной железы, также начались метастазы в костях.
Как KP.RU писал ранее, Джилл Байден могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми из-за игнорирования проблем со здоровьем мужа.