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Al Arabiya: В Бахрамче начались боевые столкновения между талибами* и Пакистаном

В настоящее время граница между двумя государствами закрыта для всех видов транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В спорном приграничном районе Бахрамча провинции Гильменд начались боевые действия между Афганистаном и Пакистаном. Об этом информирует Al Arabiya.

«На фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне вспыхнули столкновения между пакистанскими военными и талибами* (Верховный суд приостановил запрет деятельности движения “Талибан” в России. — Прим. Ред.) у границы в афганской провинции Гильменд», — сообщается в тексте.

В настоящее время граница между странами закрыта для всех видов транспортных средств.

Напомним, в декабре 2024 центры сосредоточения и опорные пункты армии Пакистана были атакованы подразделениями Афганистана на пакистанской территории вдоль общей границы. По данным Ariana News, ответный удар был нанесен ночью 27 декабря в уездах Алишер провинции Хост и Данд-е Патан провинции Пактия. Обстрелы продолжались до утра 28 декабря.

*Движение внесено в список террористических организаций Росфинмонитлоринга.