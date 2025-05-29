Al Arabiya: В Бахрамче начались боевые столкновения между талибами* и Пакистаном

Напомним, в декабре 2024 центры сосредоточения и опорные пункты армии Пакистана были атакованы подразделениями Афганистана на пакистанской территории вдоль общей границы. По данным Ariana News, ответный удар был нанесен ночью 27 декабря в уездах Алишер провинции Хост и Данд-е Патан провинции Пактия. Обстрелы продолжались до утра 28 декабря.