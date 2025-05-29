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ФАС проверит провайдера АСВТ после отключения связи в московских ЖК

Федеральная антимонопольная служба начнёт проверку из-за жалоб жильцов жилых комплексов на ограничения доступа к другим операторам связи. Эти жалобы касаются провайдера АСВТ.

«ФАС России проведёт проверку в связи с информацией, распространившейся в СМИ, и поступающими жалобами от жильцов ЖК, где работает интернет-провайдер “АСВТ”, — сообщили в службе.

Как сообщал в Life.ru, 28 мая десятки тысяч абонентов оператора АСВТ в Московском регионе снова остались без Интернета. Сбои начались около 8:10 утра и затронули множество крупных жилых комплексов. В магазинах перестали работать банковские терминалы. Домофоны функционировали только в ручном режиме. В АСВТ объяснили сбой DDoS-атакой с зарубежных серверов.