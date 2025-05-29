В «Вашингтон Кэпиталз» отреагировали на новость об уходе Овечкина из НХЛ

Информация о том, что российский хоккеист и нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после следующего сезона, является недостоверной. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе команды.
В ней пояснили, что сотрудник отдела продаж «Кэпиталз» отправил электронное письмо, в котором ошибочно говорилось, что следующий год станет последним в карьере Овечкина.
— Решение о будущем Александра Овечкина после сезона НХЛ 2025−2026 пока не принято, — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы команды в соцсети X.
Ранее журналист Джейкоб Биллингтон заявил, что сезон-2025/26 станет финальным в НХЛ для Александра Овечкина. Он отметил, что хоккейный клуб отправил владельцам абонементов электронное письмо с соответствующей информацией.
16 мая «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Каролины». Первой звездой матча назвали российского нападающего Андрея Свечникова.