В «Вашингтон Кэпиталз» отреагировали на новость об уходе Овечкина из НХЛ

Информация о том, что российский хоккеист и нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после следующего сезона, является недостоверной. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе команды.