Троих абитуриентов удалили с ЦТ по госязыкам из-за мобильников

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время централизованного тестирования по белорусскому и русскому языкам из аудиторий были удалены трое абитуриентов за использование мобильного телефона, один не завершил испытание по состоянию здоровья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.
Стали известны предварительные результаты явки на ЦЭ по госязыкам «ЦЭ — это база». Школьный учитель об уровне сложности тестов и способе подготовки к экзамену.
Сегодня ЦТ по государственным языкам прошли выпускники школ прошлых лет и выпускники колледжей. Всего для участия в централизованном тестировании зарегистрировались 13 530 абитуриентов, из них по белорусскому языку — 1979, по русскому — 11 551. В целом это в 1,2 раза больше, чем в 2024 году.
К выполнению ЦТ 29 мая приступили 11 902 абитуриента.
В Беларуси в этот день также прошел централизованный экзамен по государственным языкам. Для его прохождения зарегистрировались 56 914 11-классников. Из них по русскому языку — 46 122 учащихся, белорусскому — 10 792.-0-