Троих абитуриентов удалили с ЦТ по госязыкам из-за мобильников

Сегодня ЦТ по государственным языкам прошли выпускники школ прошлых лет и выпускники колледжей. Всего для участия в централизованном тестировании зарегистрировались 13 530 абитуриентов, из них по белорусскому языку — 1979, по русскому — 11 551. В целом это в 1,2 раза больше, чем в 2024 году.