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La Nacion: суд начнет заново рассмотрение дела о смерти Марадоны

Ранее судью Хульету Макинтач отстранили от рассмотрения дела.

Источник: Аргументы и факты

Суд, рассматривающий дело о смерти футболиста Диего Марадоны, после отстранения судьи Хульеты Макинтач признал недействительным достигнутый на слушаниях прогресс, пишет La Nacion.

«Заслушав все стороны, суд сообщает о своем решении о признании недействительным судебного разбирательства», — цитирует газета слова председателя суда Максимилиано Саварино.

Таким образом, судебный процесс начнется заново с новыми судьями, отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что аргентинский суд отстранил судью Хульету Макинтач от рассмотрения дела о смерти Марадоны. Причиной стало то, что она позволила съемочной группе, которая готовит документальный фильм, присутствовать на слушаниях, но при этом не согласовала свое решение.

Напомним, 60-летний Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Аргентинская прокуратура посчитала, что причиной стала халатность нескольких медработников, отвечавших за здоровье спортсмена. Диего Марадона-младший полагает, что его отца убили.