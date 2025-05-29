La Nacion: суд начнет заново рассмотрение дела о смерти Марадоны

Ранее сообщалось, что аргентинский суд отстранил судью Хульету Макинтач от рассмотрения дела о смерти Марадоны. Причиной стало то, что она позволила съемочной группе, которая готовит документальный фильм, присутствовать на слушаниях, но при этом не согласовала свое решение.