La Nacion: суд начнет заново рассмотрение дела о смерти Марадоны

Суд, рассматривающий дело о смерти футболиста Диего Марадоны, после отстранения судьи Хульеты Макинтач признал недействительным достигнутый на слушаниях прогресс, пишет La Nacion.
«Заслушав все стороны, суд сообщает о своем решении о признании недействительным судебного разбирательства», — цитирует газета слова председателя суда Максимилиано Саварино.
Таким образом, судебный процесс начнется заново с новыми судьями, отмечается в статье.
Ранее сообщалось, что аргентинский суд отстранил судью Хульету Макинтач от рассмотрения дела о смерти Марадоны. Причиной стало то, что она позволила съемочной группе, которая готовит документальный фильм, присутствовать на слушаниях, но при этом не согласовала свое решение.
Напомним, 60-летний Марадона скончался 25 ноября 2020 года. Аргентинская прокуратура посчитала, что причиной стала халатность нескольких медработников, отвечавших за здоровье спортсмена. Диего Марадона-младший полагает, что его отца убили.