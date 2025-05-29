Теплоход «Михаил Булгаков» с отравившимися пассажирами причалил в Москву

По данным источника телеграм-канала, медицинская помощь потребовалась значительному количеству отдыхающих. Список обратившихся к врачам во время круиза оказался настолько обширным, что проверка занимает продолжительное время.
«Мы и так обосрались, вы ещё и держите нас здесь. Отойдите вообще с дороги!» — выкрикивает один из недовольных по понятным причинам пассажиров.
Напомним, о массовом отравлении на борту «Михаила Булгакова» стало известно вчера вечером. Сотни пассажиров в срочном порядке сняли с рейса в Угличе и отправили на медосмотр. Сообщалось, что некоторые из пассажиров находятся в тяжёлом состоянии — у них начиналось обезвоживание и падало содержание кислорода в крови. Предположительно, причиной отравления могло стать использование речной воды для мытья посуды.