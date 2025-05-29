Британские ученые назвали ключевой механизм старения

Некроз (неконтролируемая форма гибели клеток) может оказаться не просто симптомом болезней, а ключевым механизмом старения. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, биотехнологической компании LinkGevity и Европейского космического агентства.
В отличие от апоптоза, который способствует обновлению тканей, некроз хаотичен и разрушителен. Клетки разрываются, выбрасывая токсичные вещества, что провоцирует воспаление и повреждает окружающие ткани. Исследование утверждает, что некроз играет центральную роль в системной деградации организма.
Ключевым фактором некроза является кальций. Нарушение его баланса вызывает «короткое замыкание» в клетке, ведущее к ее разрушению и негативным последствиям для соседних клеток. Особенно опасен этот процесс в почках, где некроз может оставаться незамеченным до развития серьезной недостаточности.
Некроз также имеет значение для космонавтики. В условиях низкой гравитации и радиации старение организма и почечные нарушения ускоряются, а некроз может быть одним из ключевых факторов этого процесса. Контроль над ним может стать шагом к увеличению продолжительности жизни как на Земле, так и в космосе.
Ученые уверены: если удастся остановить или замедлить некроз, можно прервать разрушительные каскады и создать условия для восстановления тканей. Это открывает перспективы для борьбы со старением и повышает шансы на успешное освоение дальнего космоса.
— Мы говорим не просто о замедлении старения, а о запуске регенерации. Это может перевернуть наше представление о медицине и биологии, — заключил доктор Кэрина Керн в работе, опубликованной журналом Oncogene.
Врач-диетолог Екатерина Ширшова также рассказала, что современные исследования ученых позволили выделить несколько основных факторов, ускоряющих старение организма, среди которых оказались гликация, дефицит белка, хроническое воспаление и нарушения сна.