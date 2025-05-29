Британские ученые назвали ключевой механизм старения

Некроз также имеет значение для космонавтики. В условиях низкой гравитации и радиации старение организма и почечные нарушения ускоряются, а некроз может быть одним из ключевых факторов этого процесса. Контроль над ним может стать шагом к увеличению продолжительности жизни как на Земле, так и в космосе.