Новации по санкурлечению и оздоровлению действуют с мая. Кого они касаются?

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новации по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для некоторых категорий граждан действуют с мая, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Николай Орел, передает корреспондент БЕЛТА.
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Изменения в законодательстве, которые вступили в силу с 1 мая, в первую очередь касаются целевой категории. Значительно усилены социальные гарантии для ветеранов боевых действий на территории других государств, бывших узников фашизма, некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны и супругов погибших военнослужащих, не вступивших в новый брак.
В частности, ряд ветеранов Великой Отечественной войны из числа категорий лиц, награжденных орденами и медалями за безупречную воинскую службу в тылу, причислен к участникам Великой Отечественной войны и, соответственно, получил право на ежегодную помощь на оздоровление. «То есть в случае, если они не воспользовались в течение года санаторно-курортным лечением и оздоровлением, смогут по результатам года получить помощь в размере 10 бюджетов прожиточного минимума на оздоровление», — пояснил Николай Орел.
Ветераны боевых действий, значительная категория которых — это соотечественники, воевавшие в Афганистане, получили право на бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление. Такое же право есть у бывших узников фашизма — их сегодня порядка 5,5 тыс., а также супруг погибших военнослужащих, не вступивших в новый брак.
Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай напомнил новшества, которые были введены в прошлом году. В частности, если дети совместно с родителями направляются на санаторно-курортное лечение, то ребенку необходимо предоставить справку об отсутствии медицинских противопоказаний и наличии медицинских показаний к санкурлечению, а родителям, направляющимся вместе с ребенком, — заключение врачебно-консультационной комиссии.
Касательно льготных категорий Александр Цай напомнил, что абсолютно все дети обеспечиваются бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение за счет средств республиканского бюджета. Это же касается героев Беларуси, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших узников, не работающих ветеранов боевых действий на территории других государств, инвалидов 1 и 2 групп.
Он уточнил, что работающие граждане в зависимости от денежного дохода относительно среднемесячной заработной платы по стране обеспечиваются путевками с частичной платой.
Работающие граждане обеспечиваются путевками в комиссиях по оздоровлению, созданных на предприятиях. Не работающие граждане — в представительствах республиканского центра по месту жительства. Основные документы, которые необходимо предоставить, — это справка о наличии медицинских показаний и отсутствие медицинских противопоказаний к санаторно-курортному лечению и заявление, которое подается желающим стать на учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении и оздоровлении и получить путевку. Для льготных категорий требуются также копии документов, подтверждающих право на льготу в той или иной категории. -0-