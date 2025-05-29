Новации по санкурлечению и оздоровлению действуют с мая. Кого они касаются?

В частности, ряд ветеранов Великой Отечественной войны из числа категорий лиц, награжденных орденами и медалями за безупречную воинскую службу в тылу, причислен к участникам Великой Отечественной войны и, соответственно, получил право на ежегодную помощь на оздоровление. «То есть в случае, если они не воспользовались в течение года санаторно-курортным лечением и оздоровлением, смогут по результатам года получить помощь в размере 10 бюджетов прожиточного минимума на оздоровление», — пояснил Николай Орел.