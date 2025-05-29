Депутат Роднина: Путин сказал правду о допинг-деле Камилы Валиевой

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и назначил ей дисквалификацию до декабря 2025 года. В результате она утратила возможность участвовать в соревнованиях и тренироваться на государственных катках. Допинговый скандал произошёл на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, когда в самый разгар соревнований Валиевой пришла положительная допинг-проба с Чемпионата России. Как оказалась, в её анализах были обнаружены следы запрещённого триметазидина.