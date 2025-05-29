Депутат Роднина: Путин сказал правду о допинг-деле Камилы Валиевой

«Президент страны не обратил внимания, а сказал правду по делу Валиевой. На момент нарушения она была несовершеннолетней спортсменкой. А мы в России ещё в 2016 году приняли закон о привлечении к финансовой и уголовной ответственности за принятие и склонение к приему запрещённых препаратов», — заявила Роднина в интервью «ВсеПроСпорт».
Депутат подчеркнула, что ответственность по этому делу должны были нести врач, тренер и родители. Однако соответствующих разбирательств по поводу этого дела не было. За всё время существования закона об уголовной ответственности по этой статье было лишь одно разбирательство.
Напомним, что глава государства, вспоминая допинг-скандалы Камилы Валиевой и Марии Шараповой, заявил о применении народной медицины в спорте. Многие федерации прибегают к помощи сомнительных медиков из спорных областей медицины.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и назначил ей дисквалификацию до декабря 2025 года. В результате она утратила возможность участвовать в соревнованиях и тренироваться на государственных катках. Допинговый скандал произошёл на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, когда в самый разгар соревнований Валиевой пришла положительная допинг-проба с Чемпионата России. Как оказалась, в её анализах были обнаружены следы запрещённого триметазидина.