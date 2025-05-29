Россиянка раскрыла преимущества итальянских мужчин перед русскими

Жительница России Алина пообщалась с итальянскими мужчинами и раскрыла их преимущества перед соотечественниками.
Девушка отправилась в Милан и в качестве эксперимента решила познакомиться с местными мужчинами на сайте знакомств.
Алина отметила, что итальянцы, в отличие от русских, сразу осыпали ее комплиментами. При этом они также моментально зовут на встречу: выпить кофе, пойти на прогулку или посидеть вечером в баре за бокалом вина.
Девушка также отметила, что русские мужчины практически никогда не пишут после взаимной симпатии: однако, ее подруга из Великобритании заявила, что британцы тоже редко пишут первыми. Алина посчитала, что итальянцы просто очень общительные.
— Итальянцы очень ухоженные и стильные. По улицам Милана постоянно гуляют мужчины в рубашках и красивых туфлях. Смотреть на них — сплошное наслаждение!, — рассказала москвичка в разговоре с Lenta.ru.
Жители Европы тоже посещают Россию. Так, немецкий инженер по имени Мартин переехал в РФ из Баварии. Иностранец ожидал, что столкнется с настоящим мраком, однако постоянно видел лишь ухоженные города и улыбчивых людей.