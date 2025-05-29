В Могилевской области проиндексированы чеки «Жилье»

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье». Это предусмотрено решением Могилевского областного исполнительного комитета от 19 мая № 21−15, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его ценой на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 36,248 (в настоящее время — 42,099).
Этот индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков «Жилье» гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.
Речь идет об использовании чеков гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе или финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства. В этот перечень также включены реконструкция одноквартирных, блокированных жилых домов и долевое участие в жилищном строительстве. Чеки можно использовать для приобретения жилья путем покупки или погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на эти цели.
Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругам, родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам или перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда.
Правовой акт вступает в силу после официального опубликования. -0-