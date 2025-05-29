Свадебная конспирация: Женитьба Ивлеевой прошла под строгим контролем в Ялте

Напомним, блогерша Настя Ивлеева и её партнер Филипп Бегак тайно вступили в брак. Она поделилась красивыми фотографиями с церемонии в своих социальных сетях. Отец Ивлеевой признался, что новость о её замужестве стала для него неожиданностью, а мать Бегака также не была в курсе событий. После свадьбы Ивлеева стала более открытой в отношении своей личной жизни. В своём блоге она недавно в шутку назвала мужа «занудой» из-за его необычных проявлений внимания. Вместо ожидаемых дорогих автомобилей, гаджетов, ювелирных изделий или цветочных букетов, организатор вечеринки получает в подарок редкие книги.