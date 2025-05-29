Диетолог Лисицына перечислила продукты, в которых содержится омега-3

Также Лисицына обратила внимание на важность не сильно увлекаться кислотами и пить их в рамках нормы — от 0,8 до 1,6 грамма в сутки. В случае употребления более 8 граммов в сутки могут появиться диарея или запор, отрыжка, изменения вкуса потеря или извращение аппетита и другие побочные эффекты.