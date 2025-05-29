Диетолог Лисицына перечислила продукты, в которых содержится омега-3

Комплекс жирных кислот можно обнаружить в основном в лососе, а также сардинах, угре, тунце, форели, скумбрии, сельди, анчоусах и других видах рыб. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Светлана Лисицына.
Она добавила, что кислоты также находятся в составе кальмаров, креветок и устриц, грецких орехов, брюссельской и цветной капусты, сои, семян чиа, льняного масла и печени трески.
— Эти продукты рекомендуется употреблять регулярно любому человеку, который ценит свое здоровье и хочет жить долго и счастливо. Поэтому будьте внимательны к своему питанию, — подчеркнула врач в беседе с «ВМ».
Также Лисицына обратила внимание на важность не сильно увлекаться кислотами и пить их в рамках нормы — от 0,8 до 1,6 грамма в сутки. В случае употребления более 8 граммов в сутки могут появиться диарея или запор, отрыжка, изменения вкуса потеря или извращение аппетита и другие побочные эффекты.
По словам врача-терапевта Анастасии Лозиковой, высокая тревожность и плохое настроение говорят о недостатке витаминов группы B и омеги-3.