Путин вспомнил о поездке в родную префектуру бывшего премьера Японии Абэ

В четверг глава государства в Кремле принимал вдову Синдзо Абэ Акиэ Абэ. Во время беседы она упомянула о посещении Путиным малой родины её мужа, префектуры Ямагути. Акиэ отметила, что жители региона до сих пор с теплотой и гордостью вспоминают этот визит.