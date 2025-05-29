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Путин вспомнил о поездке в родную префектуру бывшего премьера Японии Абэ

Глава РФ Владимир Путин 29 мая встретился в Кремле с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин поделился приятными воспоминаниями о визите в префектуру Ямагути — родной регион экс-премьера Японии Синдзо Абэ. По словам президента, ему оказали радушный и теплый прием.

В четверг глава государства в Кремле принимал вдову Синдзо Абэ Акиэ Абэ. Во время беседы она упомянула о посещении Путиным малой родины её мужа, префектуры Ямагути. Акиэ отметила, что жители региона до сих пор с теплотой и гордостью вспоминают этот визит.

«Помню эту поездку, о которой вы сейчас сказали только что, на малую родину вашего супруга. Это был очень тёплый, почти семейный приём, дружеский очень», — сказал глава РФ.

Напомним, Синдзо Абэ трагически погиб в июле 2022 года после покушения.

Ранее сообщалось, что Путин предоставил свой «Аурус», чтобы доставить Акиэ Абэ в Большой Театр.