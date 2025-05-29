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В Томской области школьники смогут поступать в колледжи после 8 класса

Новая программа по поступлению в колледж после восьмого класса будет введена с 1 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Десять техникумов и колледжей Томской области с 2025 года начнут принимать школьников, окончивших 8 классов. Ученики смогут получить профессии повара, пекаря, слесаря или электромонтера, сообщила замгубернатора Наталия Киселева.

«Мы вводим новую программу с 1 сентября. Это эксперимент Томской области — первый в стране — по внедрению программы профессионального обучения школьников», — отметила Киселева.

В пилотном проекте смогут поучаствовать 250 школьников, которые еще не перешли в девятый класс и не получили аттестат. Отмечается, что программы обучения уже разработаны, сейчас идет процесс их утверждения.

По словам Киселевой, нововведение позволит ребятам, испытывающим трудности с обучением в школе, стать успешными, найти себя и приобрести профессию.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года в России появится рейтинг вузов и колледжей.

При составлении рейтинга будут использоваться несколько основных показателей: среднемесячная медианная зарплата и доля трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска.